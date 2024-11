До списку проблемних ігор потрапили Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 і Call of Duty: Black Ops 6.

У мережі з'являється дедалі більше скарг від користувачів PlayStation 5 Pro на некоректність роботи ігор, які отримали мітку "PS5 Pro Enhanced" - гравці повідомляють про серйозні проблеми з графікою в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 і Call of Duty: Black Ops 6.

Як повідомляє портал VGC, замість "чистого" зображення власники нової консолі бачать дивний ефект мерехтіння на деяких поверхнях, який відволікає від гри. Примітно, що до виходу патчів із підтримкою PS5 Pro ці самі ігри на базовій PS5 працювали без будь-яких помітних проблем із графікою.

В одному з роликів показано, як користувач перемикається в режим "Продуктивність" під час гри в Silent Hill 2 Remake, внаслідок чого відразу ж з'являється ефект мерехтіння, особливо добре помітний на калюжах і деревах.

Фахівці Digital Foundry також підтвердили наявність проблеми. Вони помітили мерехтіння поверхонь в Alan Wake 2 і Star Wars Jedi: Survivor, особливо помітне під час увімкненого трасування променів. На їхню думку, це наслідок некоректної роботи технології масштабування PSSR, а конкретно - у застарілій версії PSSR SDK 9 у деяких іграх, у той час як новіша версія SDK 10 цю проблему вирішує.

Експерти також припустили, що апскейлер може погано працювати з більш низькою роздільною здатністю рендерингу. Наприклад, в Alan Wake 2 у режимі "Продуктивність" початкова роздільна здатність становить лише 864p, а потім масштабується до більш високої роздільної здатності за допомогою PSSR. Можливо, саме ця низька початкова роздільна здатність є причиною мерехтіння. Як рішення вони запропонували розробникам підвищити роздільну здатність рендерингу в режимі "Продуктивність".

На користь цієї теорії свідчить той факт, що в іграх з високим "натівом", таких як Ratchet & Clank: Rift Apart і The Last of Us Part II Remastered, мерехтіння або немає зовсім, або воно менш помітне.

PS5 Pro доступна вже майже два тижні, але поки ні Sony, ні розробники ігор, у яких спостерігаються проблеми, ніяк не коментували ситуацію. Власникам консолі залишається чекати патчів, які виправлять ці недоліки, або шукати тимчасові рішення, як-от перемикання в режим "Якість" або вимкнення трасування променів.

Раніше ми розповідали, що Playstation 5 Pro отримала першу знижку всього через тиждень після початку продажів. Хоч зниження ціни зовсім несуттєве, це дивно, адже раніше Sony не робила знижок на свої релізи так скоро.

Вас також можуть зацікавити новини: