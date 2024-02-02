У списку є продукти Nintendo, Valve, Ayaneo, не тільки.

Якщо ще зовсім недавно портативні консолі були на межі зникнення, то зараз про це навіть не йде й мови. Портал TechRadar протестували їх всі, щоб розповісти вам (і нам) про найкращі ігрові портативки, які можна купити на початку 2024 року.

У списку є продукція Nintendo, Valve, Ayaneo, і не тільки.

Nintendo Switch OLED . Корону, вважає видання, як і раніше, носить консоль Nintendo, яка органічно поєднує в собі універсальність і доступ до великого каталогу топових ігор. Модель OLED відрізняється від оригіналу збільшеним до 7 дюймів екраном, на якому куди приємніше споживати ігровий контент.

. Корону, вважає видання, як і раніше, носить консоль Nintendo, яка органічно поєднує в собі універсальність і доступ до великого каталогу топових ігор. Модель OLED відрізняється від оригіналу збільшеним до 7 дюймів екраном, на якому куди приємніше споживати ігровий контент. Nintendo Switch Lite . Портативна для тих, хто особливо цінує компактність і яскраві кольори. Девайс отримав дисплей на 5.5 дюйма і продається практично в будь-яких кольорах. А "начинка" у девайса така ж, як у "великих" моделях Switch. Головний мінус – відсутня можливість підключення до телевізора.

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Steam Deck . Найкращий спосіб грати в Steam-ігри лежачи не дивані, йдеться в матеріалі. Навіть найтоповіша конфігурація "дека" вийде дешевше, ніж ігровий ноутбук, а грати буде набагато комфортніше. Все завдяки форм-фактору з вбудованими контролерами і екраном. Мінуси теж є – не найкраща автономність, особливо, якщо грати в ААА-тайтли.

Super Pocket . Не тільки найдешевша модель у списку, але й, безумовно, найкращий вибір для ретро-геймерів. Цей кишеньковий портативний комп'ютер зроблений в стилі Game Boy, оснащується 2,8-дюймовим IPS-екраном і має велику бібліотеку вже вбудованих ігор.

Ayaneo Air Plus . Найкраща портативка високого класу. Вона потужніша і компактніша за Steam Deck, і поставляється з Windows, а це означає, що вона сумісна з ще більшою кількістю ігор. Ще у консолі є зручні тактильні кнопки, які викликають відчуття клацання, і яскравий 6-дюймовий IPS-екран 1080p. Але є серйозний мінус: цінник в $1000.

Як повідомляв УНІАН, цього року очікується вихід спадкоємця Switch. Про майбутню консоль Nintendo вже відомо дуже багато: 8-дюймовий екран, ціна в 400 доларів і графіка рівня PS5 і Xbox Series. Але вона знову буде будуватися на технології LCD, а не OLED, як передбачалося.

Що стосується Steam Deck 2, то виходу нового пристрою Valve доведеться чекати мінімум пару років, а ціна нібито помітно зросте. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і новий Xbox.

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