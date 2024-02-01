Умовна PS Vita 2 буде оснащуватися APU від AMD та зможе запускати ігри від PS4 і PS5.

У мережі активно обговорюються чутки про новий портативний пристрій від Sony. На каналі відомого інсайдера Moore's Law is Dead вийшло нове відео, в якому говориться, що Sony почала розробку нової портативки. І йдеться не про доповнення для PS5 на зразок PlayStation Portal, а про умовну PS Vita 2.

За даними джерела, нова портативка отримає спеціальний APU від AMD. І в цьому немає нічого дивного, оскільки Sony і AMD давно співпрацюють. PS4 і PS5 теж оснащуються чіпами від AMD.

Зазначається, що чіп може отримати 18 CU і працювати на частоті близько 1,8 ГГц. Передбачається, що консоль зможе нативно запускати всю бібліотеку ігор для PS4. При цьому тайтли з PS5 теж повинні працювати, але їх доведеться додатково оптимізувати.

У найближчі роки виходу нової "Vita" чекати не варто. Наразі проєкт знаходиться на ранній стадії розробки і може взагалі не дожити до комерційної реалізації. Як альтернатива, нова портативка може позиціюватися як частина сімейства PlayStation 6, тобто її могли б просувати, як портативну альтернативу основної консолі. При такому сценарії чекати виходу PS Vita 2 доведеться ще довше.

Хоча, все це лише чутки, сенс у всьому цьому дійсно є. По-перше, Sony має успішний досвід у створенні портативних консолей. По-друге, з моменту виходу PS Vita в 2012 році ринок змінився. Nintendo та Valve зі своїми Switch і Steam Deck довели, що попит на портативний геймінг є. Та й геймери давно чекають анонсу повноцінної портативної PlayStation.

А тим часом Sony активно працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. За чутками, консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз відбудеться восени 2024 року.

Цього року також очікується оновлена лінійка Xbox Series X S. їх теж представлять восени. У старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

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