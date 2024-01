Switch 2 матиме найбільший екран в історії компанії, але перехід на OLED поки не планується.

Японська компанія Nintendo готується до запуску спадкоємця своєї популярної ігрової консолі Switch. Всі чутки та витоки вказують на те, що довгоочікуваний девайс вийде дуже скоро – може навіть в середині року.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела в мережі постачальників Nintendo розкрило деякі ключові характеристики Switch 2. Ось що нам стало відомо:

Switch 2 матиме найбільший екран в історії Nintendo – 8 дюймів. Але він знову буде будуватися на технології LCD, а не OLED, як передбачалося.

Консоль буде оснащена чипсетом NVIDIA tegra 239, 8 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішнього накопичувача. Також згадується підтримка ігор в 1080p з Ray Tracing і процесор на 5-нм техпроцесі. Відео дня

Судячи з даних про постачання комплектуючих, в перший рік Nintendo випустить понад 10 мільйонів консолей – тобто дефіциту точно бути не повинно.

Bloomberg вважає, що впровадження сучаснішої апаратної платформи допоможе ще більше збільшити аудиторію Nintendo і "підняти стелю якості ігор, які вона може випускати з цим залізом".

Торішній реліз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в самій Nintendo називають технологічним дивом, оскільки компанія "вичавила" все до останньої краплі із заліза 6-річної консолі, що зробило випуск нового покоління необхідним для поліпшення якості гри.

Про майбутню консоль Nintendo ходить занадто багато чуток, але поки що офіційних новин немає. Наприклад, була інформація, що прототип Switch 2 таємно показали минулого літа на Gamescom, де вона здивувала всіх графікою рівня PS5 і Xbox Series. А коштуватиме вона нібито буде 400 доларів.

Цього року також очікується оновлена лінійка Xbox Series X/S. їх представлять восени. У старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Вас також можуть зацікавити новини: