Новий гаджет від Nintendo пройшов тест на Doom.

Програміст зміг запустити і навіть пограти в класичний Doom на нещодавно анонсованому будильнику від Nintendo.

Спочатку Nintendo Alarmo замислювалося як пристрій, здатний відтворювати звуки з ігор Nintendo, але будильник також обзавівся і невеликим дисплеєм і USB-портом. Цим і скористався програміст під ніком GaryOderNichts, який зміг запустити Doom на екрані пристрою, і навіть пограти в нього, використовуючи як контролер трекбол будильника.

Автор експерименту поділився своїми напрацюваннями у Twitter. Тепер кожен може пограти в ігрову класику на своєму будильнику. Однак Gary зазначив, що звук гри в цій версії відсутній.

Нагадаємо, що мережею вже дуже давно ходять чутки про Nintendo Switch 2, яка має стати заміною вже застарілої портативної консолі від Nintendo. Відносно недавно з'явилася інформація, що розробка Switch 2 завершена, і приставка готується до релізу вже навесні-влітку наступного року. Також відомо, що наступниця портативки буде дорожчою щонайменше на 200 доларів.

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