Найчастіше експерти називали цінник у 400 доларів. Перша Nintendo Switch з IPS-екраном вийшла з ціною 300 доларів.

Учора, 16 січня, японська компанія Nintendo анонсувала друге покоління Switch. Втім, повноцінна презентація консолі відбудеться пізніше – 2 квітня. Вартість "портативки" також не назвали, але кілька інсайдерів висловили свою думку про ціну.

Найчастіше джерела, з якими поговорило видання IGN, називали цінник у 400 доларів (~17 000 грн). На їхню думку, це "цінник, який необхідний для успіху" Switch 2. Серкан Тото з Kantan Games Inc. каже, що "не побачив у трейлері нічого, що виправдовувало б ціну в 450 доларів".

Згідно з думкою деяких експертів, Switch 2 може продаватися за ціною в 450 доларів, якщо Nintendo зіткнеться з проблемою поставок нової консолі. Дорожче вона точно не коштуватиме, хоча Ріс Елліот з MIDiA зазначив, що Sony і Microsoft "напевно шкодують про те, що випустили базові консолі PS5 і Series X за $500".

Нагадаємо, перша Nintendo Switch з IPS-екраном вийшла в 2017 році з ціною 300 доларів, тоді як OLED-версію оцінили в 350 доларів. Нове покоління Switch більше, оснащуєтьсябільш актуальним "залізом" і отримало зворотну сумісність з іграми для Switch першого покоління.

Поки Nintendo розкрила тільки дизайн Switch 2 з магнітними Joy-Con, а з ігор показали нову частину Mario Kart.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японський бренд має намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

А тим часом Microsoft нібито збирається випустити новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck вже до 2026 року. Реліз, за чутками, приурочать до 25-річчя оригінального Xbox.

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