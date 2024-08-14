Якщо вірити останнім звісткам, нова консоль вийде не раніше квітня 2025 року,

Раніше цього року Switch побила рекорд NES і стала найдовгоживучішою домашньою консоллю Nintendo. Фанати давно чекають на друге покоління Switch і розраховують на запуск до кінця 2024 року, однак цього майже напевно не станеться.

Про це повідомляє відомий ресурс GamesIndustry.biz, посилаючись на свої джерела. За словами опитаних розробників, Nintendo практично безпосередньо підтвердила їм, що нова консоль вийде не раніше квітня 2025 року,

Раніше в травні компанія заявила, що анонс наступника Switch відбудеться в поточному фінансовому році, тобто до березня 2025 року. Однак у розмовах із партнерами Nintendo більш обережна в обіцянках.

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Nintendo Switch 2: все, що ми знаємо про нову консоль

Варто зазначити, що в повідомленні компанії Switch 2 не згадується безпосередньо – пристрій називають "наступником Nintendo Switch". Про консоль набралося вже більш ніж достатньо витоків і чуток, зокрема від розробників, які вже почали отримувати девкіти.

Switch 2, найімовірніше, матиме аналогічний формат гібридної консолі та джой-кони для управління. Консоль отримає 16 гігабайт оперативної пам'яті, 8-дюймовий РК-екран і зворотну сумісність із першим поколінням. А цінник нібито зросте з $300 до $400.

Влітку 2023 року надійні ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд.

Спочатку реліз консолі очікувався в другій половині 2024 року. Однак, за даними ЗМІ, прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити значну стартову лінійку ігор.

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