Про майбутню консоль ходить багато чуток, але раніше березня 2025 року її точно чекати не варто.

Ми вже знаємо, що Nintendo Switch 2 не вийде в поточному фінансовому році, а це означає, що раніше березня 2025 року її точно чекати не варто. Нова заява від джерел з Японії вказує на те, що наступник Switch має вийти в період з квітня по червень 2025 року і коштуватиме 499 доларів.

499 доларів – це на 200 доларів дорожче порівняно з першим поколінням, яке на старті в 2017 році віддавали за $299 і на 150 доларів вище OLED-версії. Якщо чутки підтвердяться, то Nintendo Switch 2 стане найдорожчою консоллю в історії бренду.

Підвищення вартості буде обумовлено оновленим обладнанням Switch 2. За повідомленнями інсайдерів, друге покоління гібридної приставки отримає 8-дюймовий РК-екран 720p, вбудований накопичувач на 256/512 Гбайт, камеру і матиме зворотну сумісність з іграми першого покоління.

Влітку 2023 року великі ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці будуть виглядати максимально круто.

Втім, це поки що всі чутки, офіційної інформації про Switch 2 наразі немає. У травні Nintendo говорила, що Nintendo Switch розійшлася тиражем близько 140 млн одиниць. А до кінця 2024 року компанія випустить два крупних ксклюзиви – Mario & Luigi: Brothership і нову The Legend of Zelda.

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