Є інформація, що довгоочікуваний девайс вийде вже скоро.

У мережу просочилися кілька нових подробиць про Nintendo Switch 2 від двох джерел. Хороші новини для тих, хто чекав на реліз консолі вже цього року.

Хоча Nintendo офіційно не підтверджувала факт існування наступника Switch, була інформація, що Switch 2 вийде на початку 2025 року. Згідно з новим витоком, ці плани змінилися: консоль надійде в продаж уже в другій половині цього року.

Інсайдер OreXda повідомив, що з постачальниками всіх основних комплектуючих уже укладено договори на початкове виробництво, включно з Samsung, на потужностях якої випускатимуть чипсет Nvidia Tegra T23 і екрани OLED.

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Друга новина полягає в тому, що Switch 2 таки отримає OLED-екран, але спочатку в продаж надійде модель з РК-дисплеєм. Сам екран буде 8 дюймовий – і це найбільший розмір в історії компанії: наприклад, у базової Switch і Wii U він був 7 дюймів.

Водночас, іспанське медіа Vandal розповіло, що Switch 2 буде більшим за попередника, але все ще меншим за той же Steam Deck. Також зміниться спосіб підключення контролерів Joy-Con – до нової консолі геймпади кріпляться на магнітах. Тобто під'єднати "джойкони" оригінального Switch до другого не вийде.

І останнє, але не менш важливе: цінник зросте до $400, тобто консоль коштуватиме на $100 дорожче, як порівняти з Switch. Вірити цьому витоку чи ні, вирішуйте самі. Варто тільки додати, що якщо вихід Switch 2 дійсно заплановано на другу половину року, то й анонс має відбутися вже найближчим часом.

Також до кінця 2024 року очікується вихід цифрової версії Xbox Series X і PS5 Pro. Наступне ж покоління консолей доведеться чекати до 2028 року.

А вже наступного місяця відбудеться реліз похмурого екшену Senua's Saga: Hellblade II, який називають одним із найважливіших ексклюзивів для поточного покоління Xbox. Відомо, що в грі буде офіційний український переклад.

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