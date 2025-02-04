Консолі потрібно ще 10 млн, щоб стати найбільш продаваною консоллю всіх часів.

Nintendo опублікувала новий фінансовий звіт, з якого стало відомо про загальну кількість реалізованих ігрових консолей Switch. Станом на грудень 2024 року і за майже 8 років з моменту запуску було продано 150 млн одиниць.

Nintendo Switch на шляху до того, щоб обійти за продажами PS2 – консолі потрібно ще 10 млн, щоб стати найбільш продаваною консоллю всіх часів.

Водночас Nintendo уточнила, що продажі як заліза, так і ігор із жовтня до грудня 2024 року були нижчими за очікування. З цієї причини виробник знизив прогноз прибутку на фінансовий рік на 22%. З цікавого – OLED-версія Switch третій рік поспіль становить більшу частину продажів.

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Чи зможе Switch обійти PS2, питання відкрите, оскільки до кінця 2025 року на ринку з'явиться Switch 2. Уся увага буде спрямована до неї, а першу версію, найімовірніше, купувати будуть не так активно. Тим паче враховуючи, що в Switch 2 буде зворотна сумісність з іграми для оригінальної Switch.

З іншого боку, не виключено, що Nintendo після виходу нового покоління знизить ціни на першу консоль. На старті 2017 року Switch коштувала $299 і за майже вісім років компанія жодного разу не знижувала ціну на неї. Для тих, хто хоче заощадити є бюджетна версія Switch Lite за $199.

Nintendo також зазначила, що все ще планує випустити нових "Покемонів" і Metroid Prime у 2025 році. Обидві гри будуть випускатися кросплатформенно, тобто вийдуть на Switch 1 і Switch 2.

Як і оригінальна консоль, Switch 2 – поєднання портативного та домашнього режимів. Знімні контролери Joy-Con тепер кріпляться за допомогою магнітів, а сама приставка стала більшою, зокрема отримавши збільшений екран. Офіційні характеристики поки невідомі, але, згідно з витоками, діагональ дисплея складе 8 дюймів.

Більше подробиць мають розповісти на найближчій Nintendo Direct – захід відбудеться 2 квітня. Аналітики вважають, що ціна консолі складе 400 доларів (~17 000 грн).

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