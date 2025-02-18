За допомогою ваучерів можна непогано заощадити на купівлі ігор для портативки.

Nintendo оновила сторінку підтримки та уточнила, що ваучери для Switch не працюватимуть з ексклюзивами Switch 2. Це стосується всіх регіонів і остаточно закриває питання для тих, хто сподівався заощадити на новинках наступного покоління.

Ці ваучери продаються парами за 100 доларів і доступні тільки передплатникам Switch Online. Їх можна обміняти на дві цифрові копії ігор в eShop, що дозволяло купувати ігри дешевше. Багато хто припускав, що нова консоль не підтримає старі ваучери, але з огляду на очікувану схожість пристроїв, надія все ж залишалася. Тепер зрозуміло, що Nintendo вважала за краще не ділитися знижками з власниками Switch 2.

Раніше ми розповідали, що італійський магазин техніки вже анонсував попередні замовлення Nintendo Switch 2. Ціна склала 365 євро або 16 тисяч гривень, що навіть трохи нижче, ніж очікувалося за чутками.

Відео дня

Також очікується, що на Switch 2 вийде безліч ігор під видавництвом Xbox, серед них DOOM: The Dark Ages, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 і навіть "візитна картка" Xbox Gears of War.

Вас також можуть зацікавити новини: