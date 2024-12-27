Ще однією ігровою компанією, яка підбила підсумки року серед своїх гравців, виявилася Mojang зі своїм Minecraft.
За цей рік гравці в Minecraft зруйнували 347 мільярдів блоків і при цьому скрафтили 491 тисячу збирачів для автоматичних ферм.
Також не вбити й дух досліджень у майнкрафтерах. За рік гравці досліджували 85 мільярдів біомів, скрафтили 1,3 мільйона собачої броні, перемогли 20 мільйонів вихорів, відкрили 24 мільйони сховищ, водночас 49 мільйонів Стівівів і Алекс полягли смертю хоробрих на складності "хардкор".
Серед інших досягнень майнкрафтерів:
- Зібрано 44 мільйони шкіри броненосця
- Скрафчено 2 мільйони булав
- Зібрано 53 мільйони окоцвітів
- Пофарбовано 1.4 мільйона мішків
Раніше ми розповідали, що в Minecraft створили світ, населений сотнями штучних інтелектів. Вони створюють релігії, меми і вводять податки. Крім того, нейромережа створила свою версію Minecraft: у неї вже можна пограти.
Також цього року Minecraft увійшов у топ найпопулярніших ігор за виручкою у Великій Британії та Японії.