Компанія зібрала статистику серед гравців у кубічному виживанні.

Ще однією ігровою компанією, яка підбила підсумки року серед своїх гравців, виявилася Mojang зі своїм Minecraft.

За цей рік гравці в Minecraft зруйнували 347 мільярдів блоків і при цьому скрафтили 491 тисячу збирачів для автоматичних ферм.

Також не вбити й дух досліджень у майнкрафтерах. За рік гравці досліджували 85 мільярдів біомів, скрафтили 1,3 мільйона собачої броні, перемогли 20 мільйонів вихорів, відкрили 24 мільйони сховищ, водночас 49 мільйонів Стівівів і Алекс полягли смертю хоробрих на складності "хардкор".

Серед інших досягнень майнкрафтерів:

Зібрано 44 мільйони шкіри броненосця

Скрафчено 2 мільйони булав

Зібрано 53 мільйони окоцвітів

Пофарбовано 1.4 мільйона мішків

Раніше ми розповідали, що в Minecraft створили світ, населений сотнями штучних інтелектів. Вони створюють релігії, меми і вводять податки. Крім того, нейромережа створила свою версію Minecraft: у неї вже можна пограти.

Також цього року Minecraft увійшов у топ найпопулярніших ігор за виручкою у Великій Британії та Японії.

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