Жодної інформації щодо термінів релізу немає, але, ймовірно, гру анонсують уже на одній із літніх презентацій.

У мережі з'явилася нова інформація про наступну гру Valve, творців Half-Life, Counter-Strike, Dota та інших культових тайтлів. Раніше проєкт був відомий як Neon Prime і Citadel. Тепер же, за чутками, проєкт має назву Deadlock, пише Insider Gaming.

Заявляється, що це змагальний PvP-екшен від третьої особи у форматі 6-на-6, де у гравців будуть 4 лінії, на кожній з яких будуть вежі. Сеттінг - фентезі в поєднанні зі стімпанком.

Deadlock зараз перебуває на стадії закритої альфа-версії, у яку вже грають люди. Тайтл описують, як суміш Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite і Orcs Must Die. Таким чином він поєднає в собі формули всіх успішних онлайн-ігор. Імовірно, гру анонсують офіційно на одній із літніх презентацій.

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Можливі скріншоти гри

Valve часто дорікають у тому, що вона більше не працює над повноцінними одиночними іграми з сюжетною кампанією. Замість цього компанія націлена на отримання стабільного прибутку і подальше домінування платформи Steam.

Нагадаємо, після випуску Portal 2 у далекому 2011 році Valve зробила велику перерву і через майже 10 років повернулася з новою частиною Half-Life: Alyx для VR-систем. А у вересні 2023 року відбувся реліз Counter-Strike 2 - це нова версія головного онлайнового шутера.

Також компанія активно просуває свою портативну консоль Steam Deck, яка стала справжнім хітом. З чуток, на вихід нового "Дека" доведеться чекати щонайменше кілька років. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і новий Xbox.

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