Нова дата виходу La Quimera невідома.

La Quimera, шутер від студії Reburn, вихідців із 4A Games, не вийшов - реліз, намічений на 25 квітня, відкладено на невизначений термін.

Розробники повідомили про це в BlueSky, посилаючись на "непередбачені труднощі", з якими зіткнулася команда в процесі підготовки до запуску.

І хоча гру формально так і не випустили, журналісти вже встигли оцінити її: враження, м'яко кажучи, гнітючі. Усі рецензії сходяться в одному: La Quimera - це щось недороблене, нудне і таке, що розчаровує.

Відео дня

У шутері всього три місії, які можна пройти за дві години, а замість чіткої подачі - банальний сюжет, похмурі бої і жахливо непрофесійне англійське озвучування.

Журналіст XboxEra не став стримуватися: він назвав реліз "образливим" і розкритикував усе, від сценарію до вартості в 30 доларів за двогодинну гру.

Також критики зауважують, що реальна якість графіки не має нічого спільного з тим, що обіцяли на скріншотах у Steam, а гра сильно напружує навіть топові процесори, доводячи їх до 100% навантаження незалежно від налаштувань.

Тим часом основні сили 4Games працюють над новою частиною Metro. У відео, присвяченому 15-річчю серії, розробники розповіли, що війна в Україні зробила сюжет гри ще більш похмурим.

Вас також можуть зацікавити новини: