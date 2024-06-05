Трансляція Xbox Games Showcase 2024 розпочнеться 9 червня о 20:00 за Києвом.

Восени 2023 року в мережі активно циркулювали чутки, що портативна консоль Xbox перебуває в розробці. Свіжий інсайд припускає, що її анонсують на ігровій презентації Xbox Games Showcase, яка відбудеться вже 9 червня.

Такою інформацією поділився відомий інсайдер eXtas1s, який раніше вже повідомляв правдиву інформацію про різні ігри та плани Microsoft. Неясно, чи буде це повноцінна презентація пристрою, чи компанія обійдеться тизером, який покажуть наприкінці презентації.

Раніше Microsoft вже давала зрозуміти, що хотіла б зробити переносну версію своєї консолі, подібну до Steam Deck або Nintendo Switch. Зараз на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК: такі пристрої існували й раніше, але були зовсім вже нішевими і менш надійними.

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У березні один з інсайдерів заявляв, що Xbox має нові прототипи повноцінних портативних консолей – тобто тих, що запускають ігри локально, а не через стримінг, як у PlayStation Portal. Однак наявність кількох прототипів ще не означає, що пристрій точно вийде на ринок.

У рамках Xbox Games Showcase 2024 видавець об'єднає всі свої студії, включно з нещодавно придбаною Activision, тобто можна очікувати купу потужних ігор AAA від найбільших студій світу. Як мінімум, мають анонсувати нові частини Gears of War та DOOM, а також повноцінно представити CoD: Black Ops 6.

Нагадаємо, у травні Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, у другій половині року.

Що стосується Steam Deck 2, то виходу нового пристрою Valve доведеться чекати щонайменше кілька років, а ціна нібито помітно зросте. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.

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