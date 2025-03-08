Картина вийде 18 вересня 2026 року.

Sony анонсувала дату виходу нової екранізації Resident Evil: прокат фільму стартує 18 вересня 2026 року. Режисером і сценаристом виступить Зак Креггер, творець "Варвара", хіта 2022 року, який отримав дуже високі оцінки як від критиків, так і від глядачів.

Наразі подробиці сюжету тримаються в таємниці. Неясно, чи буде фільм адаптацією конкретної гри серії, чи запропонує оригінальну історію. Однак Креггер має намір зробити наголос саме на хорор-елементах, що може стати довгоочікуваним поверненням Resident Evil до витоків.

Sony вдалося роздобути права на екранізацію в боротьбі з Warner Bros. і Netflix. Виробництвом займуться Constantin Film, Vertigo Entertainment і PlayStation Productions, а початок зйомок заплановано на літо 2025 року.

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Раніше ми розповідали, що брати Руссо готові до пропозиції про ігри за фільмами про "Месників". Однак поки що режисери зосереджені на нових картинах у всесвіті Marvel.

Крім того, нещодавно Warner Bros. випустила фінальний трейлер фільму Minecraft перед його прем'єрою 4 квітня. Цього разу фанати прийняли картину тепліше і чекають повноцінного релізу.

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