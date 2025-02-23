Геймдиректор проєкту Керрі Пател натякнула, що незабаром команда працюватиме над доповненнями для гри.

Ще до виходу Avowed гра опинилася в центрі непотрібного скандалу - частина аудиторії передрікала їй провал.

Однак за даними Bloomberg, студія Obsidian задоволена стартом продажів, а сама Avowed вже посіла перше місце в списку бестселерів Steam.

На тлі успіху геймдиректорка гри Керрі Пател зазначила, що команда хоче далі розвивати франшизу і, найімовірніше, займеться створенням доповнень: "Тепер, коли ми побудували цей чудовий світ, а також створили команду, зміцнили м'язову пам'ять навколо контенту і геймплею цього світу, я б хотіла, щоб ми зробили з ним більше."

Відео дня

Реліз Avowed відбувся 18 лютого. Гра доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що гравці добре прийняли Avowed. На момент релізу в Steam у гри було понад 80% позитивних відгуків.

Крім того, нещодавно директори Obsidian заявляли, що хочуть, щоб студія робила RPG ще мінімум 100 років. Для цього компанія обрала спокійну і неагресивну тактику розробки середньобюджетних ігор без особливих амбіцій.

Вас також можуть зацікавити новини: