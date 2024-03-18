Ймовірно, це зробили завдяки RCE, що дозволяє віддалено запустити шкідливий код на іншому комп'ютері.

У Apex Legends скандал - під час регіональних фіналів турніру ALGS хакери зламали декількох геймерів та надали їм чити. Цей захід у Північній Америці є найбільшим офіційним турніром з Apex Legends.

Як пише afkgaming, гравець з ніком Genburten отримав wallhack, який дозволяє бачити всіх гравців крізь стіни, а геймер ImperialHal - автоприцілювання та відсутність віддачі та розкиду при стрільбі.

Судячи з чату Genburten, який вів трансляцію своєї гри, за атакою стояли Destroyer2009 та R4ndom. Їхні ніки 'явилися в ньому одразу після того, як гравцеві активували чит wallhack.

Шанувальники Apex Legends побоюються, що хакери використовували RCE - віддалене виконання коду. Це найнебезпечніша з можливих уразливостей у софті. Вона дозволяє віддалено запустити шкідливий код на іншому комп'ютері.

Наразі жодних подробить атаки немає. Навіть невідомо, чи можуть хакери масово поширювати це шкідливе ПЗ. Є ймовірність, що їхньою ціллю є кіберспортсмени та стримери. Сам турнір ALGS вже припинили. Організатори пообіцяли повернутись з апдейтом найближчим часом.

Багато гравців у спільноті закликають видалити Apex Legends, оскільки ні розробники, ні видавець не пояснювали рівень потенційної загрози.

Що таке Apex Legends

Apex Legends – це багатокористувацький шутер від першої особи у жанрі королівської битви, розроблений студією Respawn Entertainment. У грі на одній мапі до 60 гравців, що діють групами по три особи, б'ються один проти одного.

Apex Legends за минулу добу увійшла до ТОП-10 найпопулярніших ігор на Steam. За останню добу в неї грали 434 411 гравців, лише за даними цієї платформи.

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