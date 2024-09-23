Тепер гру можна запускати на відеокартах із менш ніж 6 ГБ відеопам'яті та без прив'язки до PSN.

Один із найкращих ексклюзивів Playstation 5 God of War Ragnarök вийшов на ПК і насамперед вразив гравців своїми системними вимогами. У цій статті ми зібрали кілька порад щодо оптимізації God of War Ragnarök на не надто потужному комп'ютері.

Видалення прив'язки до PSN

Для запуску God of War Ragnarök у Steam потрібна прив'язка акаунта до системи PSN. Це відразу стало причиною не тільки банальної незручності, а й вкрай неприємного бага: у деяких гравців PSN почав безконтрольно створювати процеси Playstation PC SDK і завантажувати систему. Один із користувачів створив модифікацію, яка відключає прив'язку PSN до гри.

Як встановити мод

Заходимо на сторінку мода Завантажуємо мод у розділі "Files" Переносимо завантажені файли в папку з грою Заходимо в гру

Примітка: якщо після встановлення мода гра все ще вимагає входу в PSN, то заходимо в директорію C:\Users\Saved Games\God of War Ragnarök і видаляємо файл userpreferences, це скине налаштування гри, але модифікація запрацює.

Вимоги до відеопам'яті

Каменем спотикання для багатьох гравців стала вимога гри до відеопам'яті відеокарти. Для того, щоб гра просто запустилася, потрібна була GPU мінімум із 6 ГБ відеопам'яті. Користувачі швидко розробили мод, що прибирає це обмеження, але незабаром Santa Monica Studios сама виправила цю помилку в одному з оновлень, але зазначила, що відеокарти з меншим об'ємом відеопам'яті все ще не підтримуються.

Відео дня

Оптимізація налаштувань графіки

Генерація кадрів: увімкнути

AMD FSR 3.1 на якість/баланс

Текстури: високі (середні або низькі, якщо у вас менше 6 ГБ відеопам'яті)

Моделі: середньо

Анізотропна фільтрація: ультра

Освітлення: ультра

Тіні: низькі

Відображення: ультра

Атмосфера: середні

Самозатінення: ультра

Тесселяція: ультра

Тести такого пресету проводилися на GTX 1660 Super у 1080p, середній фреймрейт коливається в межах 60 FPS. Якщо ви граєте на слабшому ПК або хочете більше кадрів - опустіть усі налаштування на рівень нижче. Також можна поекспериментувати з технологією AMD FSR, щоб підвищити FPS.

Якщо говорити про зовсім застарілі конфігурації, наприклад 1050 TI, з 4 ГБ пам'яті, то залишається тільки виставити графіку на мінімум. У такому разі можна сподіватися на фреймрейт у районі 30 кадрів у 1080p з увімкненим FSR.

Нагадаємо, що нещодавно ми склали кілька порад для нових гравців у Frostpunk 2. З їхньою допомогою ваше місто в новинці від 11 Bit Studios зможе простояти трохи довше.

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