Кадри фіксують виконання завдання в похмурому готелі.

Поки Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 продовжує поліруватися до релізу, в інтернеті з'явився ролик, що демонструє геймплей ранньої версії гри, ще коли нею займалася Hardsuit Labs.

Запис опублікував один із користувачів Reddit у сабреддіті присвяченому ігровим витокам. YouTube активно банить усі ролики з геймплеєм, але вже є численні перезаливи.

Судячи зі списку карт у меню для розробників, показаному в ролику, Hardsuit Labs готувала понад десяток локацій і завдань. Автор відео зупинився на локації Pacific Tower, це величезний похмурий готель, що нагадує культовий Ocean House з першої частини. На ресепшені гравця зустрічає охоронець, і не зумівши з ним домовитися, герой кидається на нього і випиває кров. Після цього гравець починає досліджувати будівлю, у кадрі можна помітити різні шляхи навігації готелем: гра дає змогу як цивілізовано пройти коридором, так і пролізти через дірку в стіні.

З відео зрозуміло, наскільки гра була далека до завершення: бойова система не працює, незакінчений інтерфейс, та й саме завдання в готелі обривається на півслові.

Нагадаємо, що 2021 року видавець Paradox Interactive звільнив Hardsuit Labs від розробки Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Гру передали студії The Chinese Room, яка відома за спін-оффом Amnesia: A Machine for Pigs, а також грою Dear Esther, що поклала початок жанру "симулятор ходи", до якого належить та ж Amnesia.

Перед The Chinese Room постало завдання з нуля зробити величезну рольову гру, від усіх напрацювань Hardsuit Labs відмовилися. Чи вийшло у них - дізнаємося коли-небудь у 2025 році, адже буквально місяць тому гру знову перенесли.

