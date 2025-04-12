Larian Studios анонсувала дату релізу фінального великого патча для Baldur's Gate 3: він вийде 15 квітня і стане останнім масштабним оновленням для гри.
Про це розробники повідомили в соцмережах, підкресливши, що далі проєкт отримуватиме лише невеликі правки і технічну підтримку.
У день релізу патча студія проведе спеціальну трансляцію: розробники покажуть геймплей із новими підкласами та докладніше розкажуть про майбутні зміни.
Оновлення тестувалося з кінця січня 2025 року, і за цей час команда внесла безліч правок на основі відгуків гравців, щоб довести фінальну версію до найкращого стану.
Що з'явиться у восьмому патчі для Baldur's Gate 3
Кроссплей між усіма платформами, включно з ПК і консолями.
- Фоторежим із гнучкими налаштуваннями камери.
- Безліч технічних правок і поліпшень продуктивності.
- 12 нових підкласів. По одному на кожен клас.
Список нових підкласів:
- Бард - колегія мани
- Жрець - домен смерті
- Друїд - Коло Зірок
- Варвар - шлях велетнів
- Паладин - клятва корони
- Воїн - чарівний лучник
- Чернець - шлях п'яного майстра
- Слідопит - хранитель рою
- Чаклун - відьомський клинок
- Злодій - рубака
- Чародій - магія тіней
- Чарівник - співак клинка
Про кожен із цих підкласів ми раніше розповідали в окремому матеріалі.
Після релізу оновлення Larian зосередитися на своїй наступній грі. Четверту частину Baldur's Gate, про яку, як обіцяє Hasbro, ми дізнаємося зовсім скоро, робитиме вже інша студія.