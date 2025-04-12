Патч, який додасть у гру 12 нових підкласів, вийде 15 квітня.

Larian Studios анонсувала дату релізу фінального великого патча для Baldur's Gate 3: він вийде 15 квітня і стане останнім масштабним оновленням для гри.

Про це розробники повідомили в соцмережах, підкресливши, що далі проєкт отримуватиме лише невеликі правки і технічну підтримку.

У день релізу патча студія проведе спеціальну трансляцію: розробники покажуть геймплей із новими підкласами та докладніше розкажуть про майбутні зміни.

Відео дня

Оновлення тестувалося з кінця січня 2025 року, і за цей час команда внесла безліч правок на основі відгуків гравців, щоб довести фінальну версію до найкращого стану.

Що з'явиться у восьмому патчі для Baldur's Gate 3

Кроссплей між усіма платформами, включно з ПК і консолями.

Фоторежим із гнучкими налаштуваннями камери.

Безліч технічних правок і поліпшень продуктивності.

12 нових підкласів. По одному на кожен клас.

Список нових підкласів:

Бард - колегія мани

Жрець - домен смерті

Друїд - Коло Зірок

Варвар - шлях велетнів

Паладин - клятва корони

Воїн - чарівний лучник

Чернець - шлях п'яного майстра

Слідопит - хранитель рою

Чаклун - відьомський клинок

Злодій - рубака

Чародій - магія тіней

Чарівник - співак клинка

Про кожен із цих підкласів ми раніше розповідали в окремому матеріалі.

Після релізу оновлення Larian зосередитися на своїй наступній грі. Четверту частину Baldur's Gate, про яку, як обіцяє Hasbro, ми дізнаємося зовсім скоро, робитиме вже інша студія.

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