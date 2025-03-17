People Can Fly багато років робили Gears of War для Xbox спільно з Epic Games.

Польська студія People Can Fly, відома за Outriders і Gears of War, працює над новою грою, заснованою на одній із франшиз PlayStation.

Яка саме це буде серія - загадка, оскільки компанія не розкриває жодних подробиць. Поки що відомо тільки те, що студія уклала контракт із Sony Interactive Entertainment і зайнялася розробкою прототипу.

Це далеко не перший випадок, коли People Can Fly співпрацює з ігровими гігантами. Минулого року стало відомо, що студія працює над ще одним проєктом спільно з Microsoft. В її портфоліо також є такі проєкти, як Bulletstorm, Gears of War та участь у розробці Fortnite. У якийсь момент вона навіть належала Epic Games, але 2015 року знову стала незалежною.

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При цьому у студії були і невдачі. У 2022 році Take-Two Interactive відмовилася видавати їхній кооперативний екшен-RPG Project Dagger, що в підсумку призвело до повного закриття проєкту. Крім того, не склалася співпраця зі Square Enix, у результаті People Can Fly довелося звільнити понад 30 розробників.

Раніше ми розповідали, що Playstation провела масові скорочення в PlayStation's Visual Arts, підрозділі, який займався візуалом ексклюзивів компанії.

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