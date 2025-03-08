Фільми Роберта Еггерса і всі роботи кінокомпанії А24 серйозно вплинули на вигляд трейлера.

Режисер трейлера "Відьмак 4" Томек Сувальскі поділився, що при його створенні черпав натхнення у студії A24, зокрема у фільмів Роберта Еґґерса "Маяк" і "Відьма".

Стрічки відомі своєю неспішною, напруженою розповіддю і похмурою атмосферою, і саме такий підхід Сувальскі вирішив застосувати до першого тизеру нової частини Відьмака: "Мені подобається, як ці фільми дають змогу історії розвиватися повільно, що рідко зустрічається в трейлерах", - розповів режисер у подкасті AnsweRED.

За його словами, аудиторія вже пересичена трейлерами, наповненими екшеном і гучними спецефектами, і йому хотілося піти іншим шляхом: створити щось глибше, зріліше й осмислене.

Відео дня

Режисер також зазначив, що однією з ключових тем трейлера стала думка про те, що справжні монстри - це не тільки чудовиська, а й люди. Саме тому в ролику менше прямих зіткнень і більше атмосферного нагнітання.

Раніше CD Projekt RED опублікувала відео за лаштунками створення трейлера The Witcher 4. Для зйомок монстра баука, з яким билася Цирі, довелося побудувати цілий механізм, яким керували 4 людини.

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