Цей порт стане найдорожчим для Insomniac Games.

У мережу "просочилась" величезна кількість внутрішніх документів студії Insomniac Games. Зокрема, стали відомі плани про випуск ігор по "Людям Ікс", а в геймплейних роликах Marvel's Wolverine показали основні механіки.

Серед іншого, стало відомо ймовірне вікно випуску Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Якщо нічого не зміниться, супергеройський екшен вийде на комп'ютерах в 2025 фінансовому році, тобто в період з квітня 2024-го по березень 2025-го.

Згідно з документами з витоку, на розробку ПК-версії Marvel's Spider-Man 2 Sony виділила 4,6 мільйона доларів, що в два рази більше в порівнянні з ремастером оригінальної гри. Це буде найдорожчий порт Insomniac Games.

Можна припустити, що комп'ютерних гравців чекає повне видання Spider-Man 2, куди увійдуть всі випущенні доповнення. Вже підтверджено, що на початку 2024 року "Людина-павук 2" отримає оновлення з "Новою Грою+", а всього розробники планують 4 доповнення і всі вони будуть безкоштовними.

Однак це не всі згадки про ПК-версії ігор Insomniac Games. Згідно з документами, розробка ПК-версії Marvel's Spider-Man 3 почнеться в 2026 фінансовому році, а гри про Росомаху – в 2027-му при початковому релізі на PS5 восени 2026 року.

Sony почала щорічно випускати свої проєкти на ПК для збільшення доходів. Останніми релізами стали Returnal і The Last Of Us Part I. Причому остання з'явилася на ПК через пів року після релізу на PlayStation. Хоча в цілому це ремейк, а не повноцінна новинка.

Також вже офіційно підтверджено, що на початку 2024 року на ПК вийде Horizon Forbidden West. Як і у випадку з іншими ексклюзивами, екшен отримає видання для персональних комп'ютерів у форматі Complete Edition, тобто, туди увійде не тільки основна гра, але і додатковий контент.

