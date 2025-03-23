Це буде не ремастер, а повноцінний спін-офф, стверджує Джефф Грабб.

Sony Santa Monica Studio готує нову гру у всесвіті God of War, дія якої відбуватиметься у світі грецької міфології.

Про це повідомив журналіст Джефф Грабб, посилаючись на свої джерела. Гра вийде у 2025 році, і, за словами Грабба, вона не буде ремастером однієї з попередніх частин або доповненням до God of War Ragnarok.

За чутками, у проєкті може брати участь Корі Балрог, однак це не стане повноцінним продовженням серії. Грабб також зазначив, що новий проєкт, найімовірніше, буде спін-оффом, а не продовженням основної лінійки ігор.

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У мережі з'явилися припущення, що гра може бути чимось на кшталт Spider-Man: Miles Morales від Insomniac Games, самостійним проєктом з більш обмеженим масштабом.

Раніше ще один журналіст, Том Хендерсон, повідомляв схожі новини. За його інформацією, гра стане приквелом до історії Кратоса про його життя в Стародавній Греції та взаємини з батьком.

Також ми розповідали, що Amazon Prime замовив уже два сезони серіалу за God of War, але заковика в тому, що ще навіть не почалися зйомки першого. Команда під проводом шоураннера Рональда Д. Мура зараз зайнята написанням сценарію і підготовкою до проведення кастингу на головні ролі.

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