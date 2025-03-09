Понад 50% користувачів Steam використовують китайську мову / Фото - Valve

Valve нещодавно опублікувала дані чергового опитування щодо апаратного та програмного забезпечення Steam. Згідно зі звітом, у лютому 2025 року частка користувачів, які розмовляють китайською мовою, значно зросла, склавши 50,06%, це рекордне зростання на 20,88% порівняно із січнем.

Зростання китайської аудиторії хоч і було очікуваним через Китайський новий рік, але такого стрімкого зростання не прогнозувалося. Причиною підвищеної активності могла стати популярність Black Myth: Wukong, яка за два місяці продала 20 мільйонів копій, а також інші успішні китайські ігри на платформі.

Для порівняння, частка англомовних користувачів у лютому становила 23,79%.

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Понад 50% користувачів Steam - китайці, їхня частка зросла на 20% лише за місяць

Раніше ми розповідали, що Steam оновив рекорд за кількістю одночасних гравців. Після релізу Monster Hunter Wilds на платформі перебували 40 мільйонів користувачів.

Крім того, нещодавно покращена версія GTA 5 стала найнижче оціненою грою Rockstar у Steam. Проєкт отримав лише 52% позитивних відгуків, що для тайтла Rockstar, а вже тим більше серії GTA, - просто катастрофа.

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