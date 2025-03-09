Понад 50% користувачів Steam - китайці, їхня частка зросла на 20% лише за місяць

Такий збільшений інтерес з боку китайської аудиторії пов'язаний з Китайським новим роком, який проходить у лютому, але й не тільки.

Valve нещодавно опублікувала дані чергового опитування щодо апаратного та програмного забезпечення Steam. Згідно зі звітом, у лютому 2025 року частка користувачів, які розмовляють китайською мовою, значно зросла, склавши 50,06%, це рекордне зростання на 20,88% порівняно із січнем.

Зростання китайської аудиторії хоч і було очікуваним через Китайський новий рік, але такого стрімкого зростання не прогнозувалося. Причиною підвищеної активності могла стати популярність Black Myth: Wukong, яка за два місяці продала 20 мільйонів копій, а також інші успішні китайські ігри на платформі.

Для порівняння, частка англомовних користувачів у лютому становила 23,79%.

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Раніше ми розповідали, що Steam оновив рекорд за кількістю одночасних гравців. Після релізу Monster Hunter Wilds на платформі перебували 40 мільйонів користувачів.

Крім того, нещодавно покращена версія GTA 5 стала найнижче оціненою грою Rockstar у Steam. Проєкт отримав лише 52% позитивних відгуків, що для тайтла Rockstar, а вже тим більше серії GTA, - просто катастрофа.

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