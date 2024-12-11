Маленький анонс від Xbox не означає, що він про маленьку консоль.

Xbox опублікував черговий маленький анонс у своїх соціальних мережах і випадково підпалив інтернет.

У X ( колишній Twitter) компанії Xbox з'явився "маленький анонс", який супроводжувався хештегом "ScoreMoreWithXbox" і невеликим відео, як лого компанії метеоритом входить в атмосферу Землі, поки оповідач на фоні каже "щось маленьке гряде".

Анонс вийшов ефектним, і користувачі відразу ж стали розганяти, що це натяк на нову портативну консоль від Xbox, яку компанія зараз розробляє, гравці згадали старий жарт початку 10-х років і назвали її Xbox 720.

Відео дня

Але реальність сповнена розчарувань, на сцену вийшов менеджер по роботі з громадськістю Джош Стейн і порадив відкрити хештег, перш ніж писати про Xbox 720:

"Будь ласка... натисніть на хештег і прокрутіть сторінку, перш ніж припустити, що це Xbox 720"

І справді, якщо натиснути на хештег ScoreMoreWithXbox, то виявиться, що це всього лише розіграш, присвячений FC 25 (FIFA 25 по-старому). Головний приз - контролер і футболка.

Раніше ми розповідали, що Microsoft все ж дозволила встановлювати Windows 11 на комп'ютери без підтримки TPM.

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