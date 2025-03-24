Гра стала успішнішою, ніж усі останні релізи Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows стартувала у Великій Британії краще за всі ігри 2025 року. За даними аналітиків GfK, у перший тиждень продажі гри перевершили Monster Hunter Wilds.

"Shadows комфортно обійшла Monster Hunter Wilds за стартовими продажами і показала найкращий результат серед релізів цього року", - повідомив журналіст Крістофер Дрінг.

Крім того, фізичні копії Shadows за перший тиждень розійшлися тиражем, що перевищує продажі Star Wars Outlaws за три місяці. Однак старт все ж виявився скромнішим, ніж у Valhalla, що не дивно, вона залишається однією з найуспішніших ігор Ubisoft.

Відео дня

Ubisoft раніше повідомляла, що в Assassin's Creed Shadows зіграло понад 2 мільйони гравців у перші 2 дні після релізу, цей результат кращий, ніж Assassin's Creed Shadows Origins і Assassin's Creed Shadows Odyssey на старті.

Також творчий директор Ubisoft розповідав, скільки часу піде на проходження Shadows. Деяким гравцям може знадобиться понад 80 годин.

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