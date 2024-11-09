Project Borealis: Prologue заснований на раніше опублікованих начерках сценарію Half-Life 2: Episode 3.

Нещодавно ми розповідали, що у фанатського продовження Half-Life - Project Borealis з'явилася сторінка в Steam. Сьогодні ж розробники оголосили дату релізу прологу проєкту - 11 листопада.

Крім того, розробники з Icebreaker Studios представили новий трейлер, який назвали "фінальним". У ньому можна оцінити покращений на Unreal Engine 5 Рейвенхольм, покритий снігом. Також не можна не відзначити новий зовнішній вигляд хедкрабів, які підготувалися до зими і утеплилися вовняним покривом.

Project Borealis - фанатське продовження серії Half-Life, що розробляється студією Icebreaker Industries. Сценарій гри написаний на основі колись викладеного в мережу начерку сценарію для Half-Life 2: Episode 3. Гравцям належить повернутися в Рейвенхольм, мертве місто зберігає в собі ще багато секретів.

Варто зазначити, що 11 листопада вийде тільки пролог гри. У основної частини Project Borealis дати релізу поки немає.

Нещодавно ми розповідали про новий геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Розробники показали перестрілки, розповіли про поведінку зброї в грі, а також продемонстрували систему модифікацій гармат.

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