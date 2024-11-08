Британський диктор спокійним поставленим голосом розповідає про виживання в Зоні.

GSC Game World опублікувала новий геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Цього разу гравцям показали процес перестрілок і поліпшення зброї.

У трейлері показали відразу кілька видів зброї: класичний для серії автомат Калашникова і гвинтівка типу булпап. Тут же показали механіку менеджменту інвентарю, яка, на перший погляд, зовсім не змінилася з минулих частин. Кожен предмет займає певну кількість комірок і гравцеві потрібно грамотно розсортувати всі припаси, щоб ефективно використовувати інвентар.

У трейлері гравець підібрав з тіла вбитого бандита оптичний приціл для гвинтівки і тут же начепив його на Калашников, зробивши з нього снайперську гвинтівку. Стриманий диктор на фоні пояснив, що кожна зброя в грі відчувається по-різному, зокрема залежно від модифікацій на ній.

У відео можна помітити багаті можливості кастомізації зброї, той же булпал можна розібрати аж на сім модулів, але, схоже, що поліпшення багато в чому зводяться до відсотків: на 5% збільшити швидкість прицілювання, на 20% зменшити розкид тощо. Але також було показано, наприклад, подвійний магазин для автомата.

Також зброя в грі все ще підпорядковується законам і фізики, і балістики. Ефективність умовного Калашникова знижується пропорційно дальності до цілі. Також на одержувану шкоду у ворогів впливатиме їхній одяг і броня.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, а в Xbox Game Pass проєкт потрапить у день релізу.

Нагадаємо, що нещодавно GSC опублікувала офіційні системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Для комфортної гри вистачить відеокарти 10-річної давності.

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