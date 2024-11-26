Ubisoft вимагає від Steam прибрати з відкритого доступу графіки з кількістю гравців

Причина - слабкий старт Star Wars Outlaws на майданчику Valve.

Ресурс Fandom Pulse із посиланням на свої джерела повідомляє, що найбільший французький видавець відеоігор, Ubisoft, чинить тиск на Valve, щоб ті прибрали з відкритого доступу графіки з кількістю гравців.

Річ у тім, що Ubisoft хоче максимально контролювати дані, які можуть зашкодити її репутації та посварити з інвесторами. Видавцю не подобається, що будь-хто може зайти на SteamDB і подивитися, як почувається нова гра компанії.

Так, у Steam онлайн Star Wars: Outlaws на старті був лише 800 осіб, а на вихідних зріс до 2500, що для високобюджетного ААА-блокбастеру непристояно мало. Тому Ubisoft дуже не хоче, щоб такі дані були у відкритому доступі.

Відео дня

Що відповіла Valve, втім, не уточнюється. Однак можна припустити, що Ubisoft отримає відмову. Та й не зовсім зрозуміло, як це можна реалізувати.

Нагадаємо, після провалу Star Wars Outlaws Ubisoft оголосила про відмову від моделі сезонних перепусток і повноцінне повернення в Steam. Відтепер усі проєкти видавця виходитимуть на майданчику Valve одночасно з Ubisoft Connect і EGS. Першою грою, в якій застосують новий підхід, стане Assassin's Creed: Shadows, 14 лютого 2025 року.

Водночас в Ubisoft відкрито зізнаються, що не розуміють, у що зараз грають геймери і як привернути їхню увагу. Топ-менеджери вже два роки намагаються зрозуміти тенденції в ігровій індустрії і чим зараз захоплюються гравці, але поки безуспішно.

Вас також можуть зацікавити новини: