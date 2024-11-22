Зараз можна забрати Cyberpunk 2077 і Baldur's Gate 3 за дуже хорошою ціною.

У магазині Playstation Store стартував розпродаж на честь "Чорної п'ятниці". Silent Hill 2 Remake отримала першу знижку з моменту релізу, а загалом на розпродажі віддають понад тисячу ігор за хорошими цінами.

Тут ми зібрали найцікавіші пропозиції, представлені Sony на розпродажі "Чорна п'ятниця" в Playstation Store.

Lies of P - 1080 гривень (-40%)

Lies of P - похмура екшен-RPG, натхненна класичною казкою про Піноккіо. Дія відбувається в жорстокому світі, де рішення гравця і брехня впливають на розвиток сюжету. Гра поєднує складні бої в стилі Souls-like з атмосферою темного стімпанку.

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Baldur's Gate 3 - 1839 гривень (-20%)

Baldur's Gate 3 - продовження легендарної серії RPG, заснованої на правилах Dungeons & Dragons. Гра пропонує епічну історію, глибоку систему створення персонажа і тактичні покрокові бої. Багатий фентезійний світ, де кожен вибір має значення.

Resident Evil Remake Trilogy - 1319 гривень (-45%)

Resident Evil Remake Trilogy - колекція оновлених версій класичних ігор серії Resident Evil, що включає Resident Evil 2, Resident Evil 3 і Resident Evil 4. Модернізована графіка та покращений геймплей надають сучасний досвід виживання у світі зомбі. Гра поєднує елементи хорору та екшену в культовому всесвіті.

Трилогія Mafia - 449 гривень (-75%)

Трилогія Mafia - оновлене зібрання культових кримінальних драм, що включає три гри серії. Гра розповідає про сходження від простого таксиста до глави мафії в епоху сухого закону, а також про атмосферу повоєнної Америки та історію помсти. Оновлена графіка та покращений геймплей дають змогу заново пережити класичні сюжети.

Cyberpunk 2077: Повне видання - 1494 гривень (-35%)

Cyberpunk 2077: Повне видання - включає базову гру і доповнення "Phantom Liberty", надаючи повний досвід життя в Найт-Сіті. Величезний відкритий світ майбутнього, де кібернетичні імпланти і технології визначають життя суспільства. Гра пропонує захопливі завдання, глибоку систему прокачування і різноманітних персонажів.

Набір Metro Saga - 300 гривень (-85%)

Набір Metro Saga - повна колекція ігор серії Metro, заснованої на романах Дмитра Глуховського. Гра переносить у постапокаліптичний світ московського метро, де залишки людства борються за виживання. Атмосферний шутер з елементами хоррора і захопливим сюжетом.

SILENT HILL 2 Remake - 1600 гривень (-20%)

SILENT HILL 2 Remake - оновлена версія культового психологічного хоррора. Історія Джеймса Сандерленда, який вирушив у туманне місто Silent Hill, де минуле і сьогодення переплітаються. Сучасна графіка та покращений звуковий супровід підсилюють похмуру атмосферу гри.

Hogwarts Legacy - 630 гривень (-70%)

Hogwarts Legacy - пригода у всесвіті Гаррі Поттера, дія якої відбувається в XIX столітті. Гравець стає студентом Гоґвортса, вивчає заклинання, досліджує замок і його околиці, розкриває таємниці та ухвалює рішення, що впливають на навколишній світ. Відкритий світ і глибока система магії створюють атмосферу чарівництва.

STAR WARS Jedi: Survivor - 839 гривень (-65%)

STAR WARS Jedi: Survivor - продовження історії Кела Кестіса у всесвіті "Зоряних воєн". Гра включає нові планети, розвиток навичок Сили і володіння світловим мечем у боротьбі проти Імперії. Динамічні бої та глибокий сюжет розвивають пригоди у світі Star Wars.

Розпродаж "Чорна п'ятниця" в Playstation Store триватиме до 2 грудня.

Раніше ми розповідали, що Sony зацікавлена в купівлі медіахолдингу Kadokawa, яка володіє студією FromSoftware, розробниками серії Souls, Sekiro і Elden Ring.

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