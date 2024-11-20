На даний момент, Kadokawa обмірковує пропозиції

Учора Reuters повідомляла, що Sony зацікавлена в купівлі японського медіахолдингу Kadokawa, який зокрема володіє студією FromSoftware, розробниками серії Souls, Sekiro та Elden Ring.

У Kadokawa підтвердили, що їм справді надійшла така пропозиція і наразі компанія її розглядає. У зв'язку з цим Kadokawa випустила офіційну заяву:

"У мережі з'явилося кілька статей про придбання корпорації Kadokawa (далі "Компанія") компанією Sony Group Inc. Однак компанія не оголошувала про цю інформацію. Компанія отримала початковий лист про намір придбати акції компанії, але на даний момент рішення не прийнято. Якщо в майбутньому з'являться будь-які факти, про які слід оголосити, ми зробимо відповідне оголошення своєчасно та належним чином."

FromSoftware уже давно співпрацює з Sony. Компанія випускала свої релізи Bloodborne і Demon Souls ексклюзивно для платформ японської корпорації.

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