Воно підійде лише тим, у кого вже є PS5.

Компанія Sony поділилися подробицями про пристрій PlayStation Portal, який раніше був відомий як Project Q. На перший погляд, може здатися, що перед нами портативна консоль. Але, ні.

PlayStation Portal, як стало відомо, буде працювати тільки в зв'язці з PS5, ігри з якої будуть стрімитися на "портативку" через домашню мережу Wi-Fi. РК-екран на 8 дюймів підтримує роздільну здатність 1080p зі швидкістю 60 кадрів в секунду.

"Геймпад" буде мати ті ж функції, що і DualSense для PS5. Проте, ігри для PlayStation VR2 або хмарні проєкти транслювати не вийде. Ѕопу описує PS Portal як "як ідеальний пристрій для геймерів, які ділять телевізор з сім'єю або хочуть пограти в іншій кімнаті".

Як девайс працює на ділі, показали зарубіжні видання і блогери:

PlayStation Portal вийде до кінця 2023 року. У США її продаватимуть за 199,99 долара (~7400 грн), а в Європі – за 219,99 євро (~8800 грн).

Також до кінця року має вийти PS5 Slim – оновлена версія PlayStation 5 зі знімним дисководом. Щоправда, попри свою назву, консоль буде не такою вже й тонкою, але все-таки менше, ніж FAT-версія. З чуток, коштувати вона буде 399 доларів, а знімний дисковод можна буде придбати окремо.

Паралельно Sony працює над PS5 Pro з більш продуктивним залізом. Очікується, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, скоріш за все, відбудеться в листопаді наступного року.

Передбачається, що в майбутньому Sony зовсім перестане випускати існуючі версії PlayStation 5. Таким чином модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а "прошка" стане альтернативою базовій PlayStation 5 з дисководом.

Вас також можуть зацікавити новини: