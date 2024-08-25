Є інформація, що поліпшена версія популярної консолі Sony вийде вже скоро.

В інтернет "просочилися" нові подробиці про PlayStation 5 Pro – поліпшену версію популярної консолі Sony. Хороші новини для тих, хто чекав на реліз вже цього року.

Журналіст італійського ресурсу Multiplayer повідомив, що під час минулої виставки Gamescom 2024 один із розробників у розмові з ним підтвердив інформацію про близький вихід консолі PlayStation 5 Pro. Журналісти Wccftech також чули щось подібне під час однієї із зустрічей.

За словами розробника, його команда планувала випустити гру, але вирішила відкласти реліз в очікуванні виходу PS5 Pro, який відбудеться "найближчим часом". Інший розробник повідомив, що проєкти на рушію Unreal Engine 5 працюватимуть на новому обладнанні набагато краще, ніж на звичайній PS5.

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Якщо говорити про попередника PS4 Pro, то консоль була анонсована 7 вересня 2016 року і пізніше випущена 10 листопада. Те ж саме може статися знову, вважають у Wccftech. Очікується, що анонс PS5 Pro відбудеться в рамках State of Play цієї осені, імовірно, у вересні.

Нагадаємо, наприкінці липня авторитетний інсайдер Том Хендерсон натякав на те, що гравцям потрібно налаштуватися на вихід PS5 Pro у 2025 році. Хоча анонс, імовірно, все-таки очікується до кінця 2024-го. Відтоді в планах Sony щось могло змінитися.

Якою буде PlayStation 5 Pro

Згідно з численними витоками, нова версія консолі буде вдвічі потужнішою за оригінальну – завдяки як програмному забезпеченню, так і більш просунутому "залізу".

Ключову роль зіграє технологія апскейлінга PSSR – завдяки їй користувачі приставки зможуть запускати ігри з трасуванням променів за стабільних 60 кадрів на секунду, що недосяжно для базової моделі. Проєкти, які на звичайній PS5 страждають від "просідання" FPS, йтимуть на PS5 Pro плавно і без ривків, кажуть інсайдери.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Sony розглядає можливість випуску PS5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, а коштуватиме вона $500. Це стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів у 2020 році.

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