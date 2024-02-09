Sony вже близько року розробляє PS6 і має намір зробити новий пристрій найпотужнішим на ринку.

Цієї осені Sony випустить PlayStation 5 Pro. Очікується, що приставка буде актуальною ще три роки, а після виробник представить PlayStation нового покоління. Незважаючи на не близький реліз, дещо про PS6 вже відомо.

Портал Wccftech звернув увагу на новий ролик з каналу RedGaming Tech, в якому автор повідомив трохи інформації про нову PlayStation. Заявляється, що Sony вже близько року розробляє PS6 і має намір зробити новий пристрій найпотужнішим на ринку.

Поки що технічні характеристики не визначені, включаючи процесор і кількість оперативної пам'яті, але Sony точно впевнена у виборі AMD як свого партнера для розробки пристрою і не планує звертатися до Intel або NVIDIA. При цьому перед "фіналізацією" PS5 переговори з NVIDIA у Sony були.

Реліз PS6 повинен відбутися не раніше 2028 року, а серед її особливостей буде повноцінна підтримка роботи з трасуванням променів і трасуванням шляхів, а також просунуті можливості для роботи зі штучним інтелектом.

Актуальна PlayStation 5 дещо поступається у плані потужності Xbox Series X. І хоча ця різниця проявляється не в кожній грі, все ж є деякі проєкти, де консоль Microsoft демонструє кращу якість графіки і/або трохи більш стабільну продуктивність.

Втім, в плані продажів, PS5 обходить Xbox Series X/S чи не вдвічі. Передбачається, що у зв'язку з цим Microsoft готується представити нову стратегію Xbox щодо ексклюзивів. Вона передбачає випуск своїх головних ігор на платформах конкурентів, щоб підвищити доходи свого ігрового підрозділу.

Разом з PS5 Pro в 2024 році також вийде оновлена лінійка Xbox Series X/S. Їх представлять восени. У старшої приставки буде циліндричний корпус, плюс, з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

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