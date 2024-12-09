Минулий рекорд магазин встановив лише тиждень тому.

Steam вкотре оновив свій рекорд з одночасного онлайну платформи. У магазині від Valve одночасно перебували 39 мільйонів осіб, водночас 12 мільйонів у цей момент перебували в грі. Рекорд було поставлено 8 грудня о 16:00 за Києвом.

За даними SteamDB, минулий рекорд Steam поставив лише тиждень тому, 1 грудня, тоді на платформі одночасно перебували 38 мільйонів 900 тисяч осіб.

Нагадаємо, що цього місяця в Steam вийшло одразу кілька ігор із дуже значним онлайном: новий геройський шутер Marvel Rivals досяг онлайну в 444 тисячі гравців, а сиквел головного вбивці Diablo Path of Exile 2 у ранньому доступі привернув 459 тисяч користувачів.

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Раніше ми розповідали, що Ubisoft вимагає від Steam обмежити доступ користувачів до інфографіки онлайну ігор на платформі. Найімовірніше, така вимога пов'язана з провальним запуском Star Wars Outlaws у магазині Valve: тайтл стартував із середнім онлайном лише у 800 осіб, що для проєкту такого масштабу просто неприпустимо.

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