Також гра одразу з'явиться в Xbox Game Pass.

Bethesda готується випустити ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion одразу після анонсу, який відбудеться 22 квітня о 18:00.

За даними видання MP1st, гра з'явиться на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, а також одразу буде включена в підписку Game Pass.

За інформацією того ж видання, ремастер буде набагато ближчим до повноцінного ремейка: графіку підтягнули до сучасних стандартів, а бойові механіки на кшталт стрільби з лука і блоків перезібрали з нуля. Фанати оригіналу 2006 року, схоже, отримають не просто освіжену картинку, а відчутно іншу версію знайомого всесвіту.

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Також нещодавно стало відомо, що на ПК оновлений Oblivion займе близько 120 ГБ, цифра значна, особливо за мірками ремастерів. Ймовірно, це пов'язано з переробленими текстурами, освітленням і, найімовірніше, зміною рушія: за чутками, розробники змінили застарілий Gamebryo на Unreal Engine 5.

Раніше ми розповідали, що в ремастер Oblivion перенесуть усі DLC з оригіналу, і так, броню для коня теж. Також у грі з'явиться доповнення, яке випускалося ексклюзивно для PS3.

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