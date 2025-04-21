Презентація відбудеться 22 квітня о 18:00 за Києвом.

Bethesda готує прямий ефір, присвячений ремастеру TES IV: Oblivion, його проведуть 22 квітня о 18:00 за київським часом. На трансляції, найімовірніше, не тільки покажуть оновлену версію культової RPG, а й відразу випустять її, як раніше стверджували інсайдери.

Презентацію можна буде подивитися на YouTube і Twitch, однак тривалість ефіру поки не розкривається. Спочатку запуск очікувався 21 квітня, але дату перенесли нібито через смерть Папи Римського Франциска.

Хоч офіційного анонсу не було, але витоки вже зробили свою справу: нещодавно на сайті студії Virtuos з'явилися перші скріншоти. На них видно, що візуальний вигляд гри освіжили: покращено освітлення, перероблені текстури, з'явилися більш деталізовані моделі.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки важитиме ремастер TES IV: Oblivion. Перевидання виявилося в 12 разів більшим за оригінал.

Крім того, фанати Oblivion вже порівняли злиті скріншоти ремейка проєкту з оригіналом. У перевиданні було сильно перероблено освітлення завдяки Unreal Engine 5.

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