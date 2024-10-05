Загалом Ubisoft планує випустити 10 ігор у серії Assassin's Creed у найближчі 5 років.

Чутки про римейк Assassin's Creed Black Flag ходять дуже давно. Однак тепер є підтвердження, що гра реальна і може вийти вже зовсім скоро.

Ігровий журналіст Том Хендерсон повідомив, що Ubisoft розробляє ремейк Black Flag під кодовою назвою Obsidian. Сам інсайдер вважав, що гра ще дуже далека від релізу, проте нещодавно Хендерсон отримав інформацію, що над проєктом працюють уже тривалий час і вихід перевидання планувався на листопад 2025 року. Але журналіст зазначив, що недавнє перенесення Assassin's Creed Shadows могло зрушити ці терміни.

Загалом Ubisoft запланувала випустити 10 проєктів у серії Assassin's Creed у найближчі 5 років. У список майбутніх ігор входить проєкт Jade, повноцінна частина серії для смартфонів, а також проєкт Invictus, мережевий мультиплеєр, натхненний Fall Guys.

Відео дня

Також Хендерсон заявив, що його джерело з Ubisoft надіслало йому невеликий запис геймплея ремейка Assassin's Creed Black Flag. На ньому головний герой Едвард керує кораблем, у ролику можна оцінити поліпшену графіку після переходу гри на оновлений рушій Anvil Engine. Розробник з Ubisoft надіслав журналісту відео за умови, що воно ніде не буде опубліковане.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Tencent зацікавилася купівлею Ubisoft. Французька компанія зараз переживає не найкращі часи, і щоб залишитися на плаву, сім'я Гіймо розглядає варіанти продати бізнес великому інвестору.

Трохи про Assassin's Creed Black Flag

Assassin's Creed Black Flag, що вийшла 2013 року, стала однією з найпопулярніших частин серії. Гра перенесла гравців в епоху Золотого століття піратства в Карибському морі. Головним героєм виступає Едвард Кенвей - харизматичний пірат і предок Коннора з Assassin's Creed III.

Сюжет обертається навколо пригод Едварда, який виявляється втягнутим у конфлікт між Асасинами і Тамплієрами. Гравцям належить досліджувати великий відкритий світ, брати участь у морських битвах, шукати скарби і розкривати змови, що впливають на хід історії.

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