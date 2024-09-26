Щоб скрасити очікування, видавець відмовився від моделі сезонних пропусків і оголосив про повернення в Steam.

Ubisoft в останній момент перенесла пригодницький екшен Assassin's Creed Shadows на наступний рік. Замість запланованого виходу 15 листопада 2024-го, гра тепер вийде 14 лютого 2025 року.

Як причину перенесення називають бажання відполірувати її до ідеалу, щоб не повторити історію Star Wars Outlaws. За словами Ubisoft, вони винесли урок із не найвдалішого запуску гри за "Зоряними воїнами" і визнали, що стартові продажі проєкту не виправдали очікувань компанії.

Також видавець відмовляється від непопулярної серед геймерів моделі сезонних абонементів і ранніх доступів для Deluxe-видань своїх ігор. Усім, хто передзамовив Assassin's Creed Shadows, гроші повернуться автоматично. А за оформлення нових попередніх замовлень даруватимуть перше сюжетне доповнення для гри.

Нарешті, Ubisoft оголосила про повноцінне повернення в Steam. Відтепер усі проєкти видавця виходитимуть на майданчику Valve одночасно з Ubisoft Connect і Epic Games Store.

Assassin's Creed Shadows вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Mac і в хмарному сервісі Amazon Luna.

За традицією, у новій частині Assassin's Creed Ubisoft обіцяє величезний відкритий світ, сповнений життя, і різноманітні пейзажі, які змінюються залежно від сезону. Але розробник одразу зазначив, що від гри не варто очікувати монструозних масштабів Assassin`s Creed Valhalla.

Сюжет Assassin`s Creed Shadows розгорнеться у феодальній Японії, охоплюючи період з 1579 до 1580 року кінець періоду Сенгоку. Головних персонажів знову буде два, ними стануть дівчина-ніндзя та афросамурай Ясуке.

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