Розробник Нейт Пуркейпіл був дуже здивований кількістю завантажень у Starfield.

Одним із головних мемів, пов'язаних з останньою грою Bethesda Starfield, стала кількість завантажувальних екранів на квадратний метр. Відкрив двері в будинок - завантаження, викликав ліфт - завантаження, захотів зійти на корабель - завантаження. Але виявляється, що спочатку докучливих екранів у грі було набагато менше.

Про це розповів колишній розробник Bethesda Нейт Пуркейпіл виданню Videogamer. За його словами, гра могла обійтися і без такої кількості завантажувальних екранів, тим паче, що коли Нейт ще працював над грою, їх було дійсно менше:

"Вона могла б існувати і без цих завантажувальних екранів. Деяких із них не було, коли я працював над проєктом, тому для мене було несподіванкою, що їх так багато."

Розробник пояснив, що Bethesda пішла на такий крок через обмеження рушія Creation Engine, який компанія використовує ще з часів TES V: Skyrim. Зокрема це стосується великих міст у грі, на кшталт Неона чи Нью-Атлантіса.

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