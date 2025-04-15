Джефф Грабб отримав інформацію від ще одного джерела.

Інсайдерські чутки про римейк The Elder Scrolls IV: Oblivion продовжують набирати обертів, і тепер у них з'являється все більше конкретики

Хоча Bethesda поки зберігає мовчання, журналіст Джефф Грабб знову дав зрозуміти, що реліз справді не за горами, і трапиться він, за його словами, вже наступного тижня, у проміжку з 21 по 27 квітня.

Раніше він уже стверджував, що гра з'явиться одразу після анонсу у квітні, але тепер говорить про додаткове джерело, яке підтвердило інформацію.

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Сам Грабб явно заінтригований, але сумнівається, що встигне зануритися в ремейк до кінця місяця, у всьому винна головоломка Blue Prince, з якою він зараз возиться.

Раніше стали відомі перші подробиці про римейк TES IV: Oblivion. Боївка в перевиданні нагадуватиме Dark Souls, а також перероблять стелс і безліч ігрових систем.

Тим часом розробники фанатського ремейка Oblivion на рушії Skyrim показали геймплей. Перевидання має вийти цього року.

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