Спочатку порт вийде тільки в Китаї, але пізніше і в решті світу.

Riot справді планує випустити Valorant на смартфони, але спочатку лише в Китаї. Перші чутки про цей порт з'явилися ще у 2021 році.

Реліз у Піднебесній стане своєрідним тестовим запуском. Лише після нього Riot почне розглядати випуск Valorant Mobile в інших регіонах. Розробкою займається студія Lightspeed Studios, добре відома за PUBG Mobile. Як і сама Riot, вона входить до складу китайського гіганта Tencent.

Оригінальна Valorant вже давно доступна на ПК, а не так давно з'явилася і на Xbox і PlayStation.

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Крім того, в Riot працюють над новими проєктами у всесвіті шутера, подробиць про них поки немає, але студія явно не збирається обмежуватися однією грою.

А ось плани Riot на свою іншу неймовірно успішну франшизу, League of Legends, відомі. Раніше ми розповідали, що компанія збирається знімати серіал League of Legends у В'єтнамі. Про це повідомило Міністерство культури країни.

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