Сем Гаузер розлютився на Джейсона Шраєра.

Довгоочікувана Grand Theft Auto 6 продовжує викликати нетерпіння у фанатів серії. Розробники з Rockstar Games довгий час мовчали, залишаючи шанувальників у невіданні та спонукаючи їх шукати будь-яку доступну інформацію самостійно.

Єдиним офіційним анонсом поки що залишається перший трейлер, який зібрав колосальні 200 мільйонів переглядів на YouTube.

Однак трейлер злили за кілька годин до офіційної прем'єри. Ситуацію підігріває цікава деталь: за інформацією інсайдера TezFun, співзасновник Rockstar Сем Гаузер усерйоз роздумував над тим, щоб відкласти анонс на тиждень, щоб "пожартувати" над репортерами та інсайдерами. Однак його відрадили, надто вже довго шанувальники чекали хоч якихось новин. Також інсайдер поділився, що Гаузер особисто стежить за ходом розробки GTA 6.

Відео дня

За останні кілька років у мережі вже встигло з'явитися безліч витоків, включно з тестовими версіями гри і навіть резюме акторів, які брали участь у записі роликів.

Днями GTA: San Andreas виповнилося 20 років. На честь цього відомий у ком'юніті моддер Silent випустив велике оновлення свого масштабного мода SilentPatch, який виправляє величезну кількість технічних помилок гри.

Трохи про GTA 6

Grand Theft Auto 6 - довгоочікувана гра від Rockstar Games, що є продовженням популярної серії екшен-ігор. Розробка GTA 6 почалася кілька років тому, і очікується, що гра вийде у 2025 році. Незважаючи на довгий період мовчання, фанати сподіваються на масштабний реліз із безліччю нових функцій і поліпшеною графікою.

Rockstar Games відома своєю увагою до деталей і якості, що викликає високі очікування у гравців по всьому світу.

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