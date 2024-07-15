Для порівняння, анонсуючий GTA 5 за 12 років подивилися близько 111 млн разів.

Анонсуючий трейлер GTA 6, у якому звучить пісня "Love Is a Long Road" американського рокера Тома Петті, подолав позначку в 200 млн переглядів – на це йому знадобилось понад 7 місяців. Для порівняння, дебютний трейлер GTA 5 за 12 років подивилися близько 111 млн разів, пише GameRant.

Захоплені ентузіасти багаторазово переглядають ролик, щоб виловити найдрібніші деталі, зокрема відсилання до справжніх людей і подій. А деякі, щоб скрасити очікування, покадрово відтворюють трейлер гри в реальному житті.

Таким чином, знову підтверджується ступінь ажіотажу навколо нової частини. GTA 5, що вийшла ще 2013 року, досі не втрачає актуальності і нещодавно подолала рубіж у 200 млн копій, а GTA VI вже називають найбільшим релізом у сфері мультимедійних розваг усіх часів.

Rockstar поступово звужує дату виходу GTA 6. В анонсувальному трейлері було зазначено, що гра вийде колись у 2025 році. Відтоді ходили чутки, що розробка гри відстає від графіка і реліз можуть перенести на самий кінець 2025 року або початок 2026 року – частково ця інформація підтвердилася. У нещодавньому фінансовому звіті Take Two йдеться, що гра вийде "восени 2025 року".

Утім, осінь 2025 року буде актуальною тільки для консолей Xbox Series і PlayStation 5 – на ПК гра завітає із запізненням. Наразі навіть орієнтовні терміни її релізу невідомі. Нагадаємо, що порту GTA 5 довелося чекати два роки після прем'єри на консолях.

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Новин про шосту частину не було з моменту релізу анонсувального трейлера. З нього ми дізналися, що дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. У грі буде два головні герої – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як сучасні Бонні та Клайд.

У дебютному трейлері не був показаний реальний геймплей, натомість Rockstar показала нарізки кат-сцен і кадри з краєвидами Вайс-Сіті, які, дають змогу оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, ігрові активності та інше.

Також можна не сумніватися, що карта буде величезною і помітно перевершить Лос-Сантос із GTA 5. Подейкують, що гравці зможуть заходити в 70% будівель.

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