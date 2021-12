За словами Wargaming, зловмисник завдав збитків на суму 670 мільйонів рублів.

Житель Єкатеринбурга Андрій Кірсанов звинувачується в незаконному створенні і продажу читів для World of Tanks і World of Warships. За словами Wargaming, він завдав шкоди компанії в розмірі 670 мільйонів рублів. Ця сума була вирахувана розробниками завдяки внутрішній експертизі.

Кірсанову загрожує кримінальна відповідальність за свою діяльність. Раніше за незаконні дії в ігровій сфері присуджували штрафи або умовні терміни. Саме тому випадок Кірсанов унікальний для Росії. Згідно з інформацією Wargaming, обвинувачений продавав заборонене програмне забезпечення протягом декількох років. Вартість читів залежала від кількості боїв — від 25 рублів на 150 матчів до 2125 рублів на 15 тисяч битв.

Юридичний представник Wargaming Микита Кузнєцов дав наступний коментар у цій справі: "У суді ми будемо клопотати про залучення результатів [експертизи] до матеріалів справи. Створення і продаж програм, що порушують правила ігор і їх внутрішню економіку — це такий же злочин, як крадіжка або шахрайство, і протидіяти йому потрібно в правовому полі".

Інші деталі судового розгляду

Кірсанов продавав ПО, яке здійснювало постріли в слабкі місця ворогів і дозволяло автоматично проводити матчі для накопичення валюти і досвіду.

Wargaming провела контрольну закупівлю читів у Кірсанова і таким способом отримала докази.

Спочатку Кірсанов визнав свою провину, через що справа повинна була розглядатися в особливому порядку. Але на першому слуханні фігурант змінив позицію. Він повідомив, що відмовляється від своїх колишніх заяв.

