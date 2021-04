Головного злодію майбутнього фільму зіграє зірка серіалу "Американська історія злочинів".

Кінокомпанія Lionsgate розкрила подробиці сюжету майбутнього фільму за мотивами гри Borderlands. Головною героїнею стане сирена на ім'я Ліліт, яку зіграє Кейт Бланшетт. Вона повертається на рідну планету Пандора, щоб знайти зниклу дочку могутнього торговця зброєю Атласа.

Як повідомляє видання Deadline, для свого завдання Ліліт збере команду. До неї увійдуть:

Колишній елітний найманець Роланд, якого зіграє актор і комік Кевін Гарт ("Джуманджі: Поклик джунглів");

Нерозважливий вчений, доктор Патриція Танніс – її роль виконає Джеймі Лі Кертіс ("Ножі наголо");

Балакучий робот Залізяка, якого озвучить Джек Блек ("Школа року");

Юна підривниця Крихітка Тіна – Аріана Грінблатт;

Захисник Тіни, громила Кріг – боксер Флоріан Мунтяну ("Крід 2");

Антагоніста фільму, голову корпорації Atlas – Девкаліана Атласа зіграє Едгар Рамірес, відомий за роллю Джанні Версаче в "Американській історії злочинів".

Режисерське крісло проекту зайняв Елай Рот, який зняв такі картини, як "Хостел" і "Будинок з годинником у стінах". Сценаристом шоу виступив Крейг Мейзін, відповідальний за серіал "Чорнобиль" від HBO, а також за екранізацію іншої гри – постапокаліптичної драми The Last of Us.

Зйомки фільму Borderlands почалися 1 квітня цього року. Коли саме стрічка вийде в прокат – невідомо.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов