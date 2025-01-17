Гравці вважають, що Team Cherry почала ARG щодо Hollow Knight.

Розробники інді-хіта Hollow Knight: Silksong дали фанатам поживу для теорій з приводу дати наступної презентації гри.

Цього разу в центрі уваги опинився один зі співавторів оригінальної гри, Вільям Пеллен, який оновив аватарку свого облікового запису в X (колишній Twitter) на зображення торта і, судячи з усього, натякає на швидку презентацію Silksong під час прийдешнього івенту по Nintendo Switch 2.

Nintendo Direct щодо Switch 2, де покажуть перші ігри на нову портативку, призначена на 2 квітня. За кілька днів до офіційного анонсу консолі Пеллен виклав твіт про "велику подію" і загадково попросив "тримати очі закритими" наступного дня. Незабаром фанати виявили, що якщо зробити зворотний пошук картинки торта з профілю Пеллена, то потрапляєш на рецепт, датований 2 квітня 2024 року, рівно за рік до презентації Nintendo Direct.

Відео дня

Додатковий привід для теорій дає і новий нікнейм Пеллена в Twitter: Little Bomey. Як помітили на Reddit, виноробня зі схожою назвою розташовується неподалік від рідної для Team Cherry Австралії, причому роком заснування значиться той самий квітень 2024-го. До того ж вираз "eyes closed tomorrow" фанати вже бачили як тизер пісні Eyes Closed у Imagine Dragons, і той ролик теж вийшов саме 2 квітня 2024 року.

Схоже, Пеллен спеціально вибудовує ланцюжок відсилань, натякаючи, що саме 2 квітня можна чекати чогось великого. З огляду на те, що Switch 2 буде активно співпрацювати зі сторонніми студіями і готує великий релізний перелік, Silksong легко уявити в списку тайтлів на презентації. Тим більше, що фанати вже кілька років чекають новин про продовження.

Раніше ми розповідали, що в Японії заарештували чоловіка, який займався продажем модифікованих Nintendo Switch. Це перший такий прецедент, зазначають у японських ЗМІ.

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