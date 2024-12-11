Киньте гріш відьмакові...

Разом із новиною, що "Відьмак 4" увійшов у фазу активного виробництва, з'являються нові чутки про можливий сюжет перезапуску.

Геймдиректор ігор CD Projekt Себастьян Калемба опублікував у своєму X (колишній Twitter) незвичайну картинку, на якій зображені дивні монети, як на фото вище.

Один із фанатів на Reddit задався питанням, що ж це означає. Користувачі висувають теорії, що це може бути пов'язано з прокляттям Чорного Сонця, на яке в літературній сазі були схильні Фалька і Ренфрі Сорокопутка, а в ігровому всесвіті - Сіанна з Туссента. Ця версія свідчить, що сюжет гри може бути приквелом і розгорнутися за часів повстання Фальки.

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Інша теорія свідчить, що це може бути натяком на Сполучення Сфер, подію у всесвіті "Відьмака", під час якої кілька світів злилися воєдино, цей самий катаклізм стався у фіналі The Witcher 3 на островах Скелліге. Водночас тизер із відьмачим медальйоном, похованим під сніг, і кодова назва Project Polaris явно натякає на північний і холодний сеттинг майбутньої гри.

Раніше директор CD Projekt RED розповідав, що вони поки що не даватимуть жодної певної інформації про "Відьмак 4", а натомість розкидатимуть хлібні крихти, щоб фанати самі додумували собі гру. Схоже, це один із прикладів такої стратегії.

Ну, поки до рішень загадок The Witcher 4 ще далеко, можна подивитися, що CDPR робить зі своїми іграми, які вже вийшли. Раптове оновлення для Cyberpunk 2077 привнесло в гру розширену кастомізацію персонажа і машин.

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